Bilhete único mensal valerá por 31 dias

O bilhete único mensal vai valer por 31 dias, um a mais do que o anunciado previamente pela Prefeitura de São Paulo. A informação consta do site da São Paulo Transporte (SPTrans) onde os interessados poderão se cadastrar no serviço a partir de segunda-feira, 15. Com isso, o cartão se tornará um pouco mais vantajoso. A página ainda não traz detalhes do preço.

De acordo com as informações disponibilizadas na internet, esse ganho, a cada primeiro dia de uso, só valerá durante o período que antecede a primeira utilização do bilhete no ônibus e a meia-noite. Ou seja, quanto mais cedo for usado nesse dia específico, mais horas o passageiro poderá desfrutar do benefício. O cartão só poderá ser usado nos ônibus a partir de novembro.

Outra novidade é que os passageiros poderão consultar o saldo de seu cartão, bem como ter acesso a uma planilha mostrando todas as suas utilizações. Isso deve facilitar o controle das viagens de cada pessoa.

Além disso, quem quiser poderá continuar carregando os créditos eletrônicos de acordo com as regras atuais. Segundo a Prefeitura, o bilhete único mensal "está preparado para armazenar o direito de viagem (tempo ou crédito) de vale-transporte, estudante e comum em um único cartão".

Para utilizar o bilhete único mensal, é preciso fazer um cadastro no site da SPTrans, enviando informações pessoais, como número do RG e do CPF, e uma foto 3x4 com um tamanho máximo de 30 kilobytes, em formato JPG. A imagem será estampada no cartão, personalizado.

No site, a SPTrans informa que a possibilidade de o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) adotar o bilhete único mensal, uma das principais promessas do prefeito Fernando Haddad (PT), ainda "está em estudo" e que os governos municipal e estadual (este, controlado pelo tucano Geraldo Alckmin) "já estão em negociação visando a aceitação" do cartão nas estações de metrô e trem.

Ainda não está definido o valor do bilhete único mensal. Na campanha de Haddad e no início do ano, a Prefeitura havia informado que o serviço custaria R$ 140. Contudo, a tarifa dos ônibus, do Metrô e da CPTM deverão ser reajustadas em junho.

Os créditos poderão ser comprados pelo site da SPTrans, que também tem três lojas físicas, ou em postos autorizados.