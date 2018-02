Bilhete Único Mensal deve chegar no segundo semestre, estima Prefeitura

SÃO PAULO - O secretário municipal de Transportes, Jilmar Tatto, afirmou nesta terça-feira, 22, que começará em abril o cadastramento para os interessados no Bilhete Único Mensal, promessa de campanha do prefeito Fernando Haddad (PT). A Prefeitura estima que essa modalidade de carregamento deve funcionar a partir do segundo semestre deste ano.

O governo do Estado sinalizou que deve aderir ao projeto, incluindo o Metrô no sistema. A companhia, no entanto, faz estudos na tecnologia do Bilhete Único para avaliar como isso seria feito.

Tatto também afirmou que a Secretaria Municipal de Transportes está estudando como fazer a integração entre o sistema do Bilhete Único e o bancário - dessa maneira, o passageiro poderia carregar o seu bilhete pelo seu cartão de banco.