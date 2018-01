Bilhete único mensal começa no dia 30, diz Haddad

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), disse na manhã desta quarta-feira, 6, que o bilhete único mensal começará a funcionar no dia 30 de novembro. No próximo fim de semana, alguns cartões serão testados a fim de monitorar a tecnologia do sistema. O Metrô e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do governo do Estado, ainda não sinalizaram se adotarão o benefício.

Ao ser questionado sobre quando o novo cartão passará a valer, o mandatário afirmou que "uma questão tecnológica" envolvendo o bilhete estava "sendo superada". Em seguida, Haddad chamou seu secretário dos Transportes Jilmar Tatto, que o acompanhava em uma agenda na Água Branca, na zona oeste da capital paulista, para falar sobre o assunto.

Tatto, então, declarou que o bilhete único mensal começaria a funcionar em 1.º de dezembro. "Mas não dá para ser 30 de novembro?", perguntou-lhe o prefeito.

O secretário, então, passou a ver a agenda em seu celular. Segundo ele, testes de campo vão ser feitos com cerca de dez cartões no próximo fim de semana, para verificar o comportamento da tecnologia empregada. Neste momento, Haddad gracejou: "Pô, garante (a data de 30 de novembro) aí, Tatto."

Foi quando o secretário deu o aval: "Pode anunciar para o dia 30. Anuncia dia 30." A data é um sábado e todos os cartões cadastrados passarão a funcionar nesse dia.

"Vamos ter que montar uma programação da distribuição dos cartões daqueles que se cadastraram", afirmou Tatto. O envio dos bilhetes só vai ser iniciado após a Prefeitura constatar que "tudo já está funcionando", declarou o secretário.

Metrô e trens. Ele também disse que o Metrô e a CPTM poderiam começar a usar o bilhete único mensal na mesma data, o que depende de uma decisão das duas empresas. "Nós temos conversado, tanto a área técnica, eu volta e meia converso com o Jurandir (Fernandes, secretário estadual dos Transportes Metropolitanos), nós estamos aguardando. Eu diria que não tem dificuldade nenhuma em implantar o bilhete único mensal de forma conjunta, mas o Estado tem o ritmo dele. Pergunta para eles. De nossa parte não há nenhuma objeção."

Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) havia dito que ainda estudava adotar o benefício no Metrô e na CPTM.

O bilhete único mensal é uma promessa de campanha. Por R$ 140, os usuários poderão usar quantos ônibus quiserem ao longo de 31 dias. O cadastro pode ser feito no site da São Paulo Transporte (SPTrans): www.sptrans.com.br.