Bilhete único fica sem recarga pela manhã Quem tentou recarregar o bilhete único ontem teve de exercitar a paciência, uma vez que o sistema ficou fora do ar por grande parte do dia. Todos os pontos de colocação de crédito, em estações do metrô, terminais de ônibus e casas lotéricas, ficaram sem serviço até por volta das 13h, quando, segundo a São Paulo Transporte (SPTrans), empresa da Prefeitura, o serviço começou a ser normalizado.