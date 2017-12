Bilhete Único Diário será lançado no próximo dia 19, diz secretário

Atualizada às 20h31

SÃO PAULO - Terceira promessa da gestão Fernando Haddad (PT) para os cartões temporais de transporte público, o Bilhete Único Diário será lançado no dia 19, uma segunda-feira, afirmou nesta quinta-feira, 8, o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto. Ele disse também que a Prefeitura estuda lançar uma modalidade do serviço para ser utilizada somente nos fins de semana.

O mecanismo diário estará disponível em duas versões. Uma, para quem é cadastrado no site da São Paulo Transporte (SPTrans), que custará menos. A outra, para quem comprar nas bilheterias da empresa, com preço mais alto, e sem ter de passar pela burocracia do cadastro. Também haverá um bilhete especial para turistas, que deve entrar em vigor antes da Copa. Os valores não foram divulgados.

A data de estreia do Bilhete Único Diário coincide com os dez anos de início do Bilhete Único na capital paulista. O serviço foi inaugurado em 18 de maio de 2004, na gestão da também petista Marta Suplicy.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Metrô. O bilhete diário possibilitará viagens ilimitadas no transporte público ao longo de um dia. Quem comprar a categoria que permite integração com a rede de trilhos (um pouco mais cara) poderá usar, além dos ônibus da SPTrans, as linhas do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), pagando só um valor.

Sobre os preços, Tatto afirmou que ainda está em "discussão com o Metrô". Entretanto, ele adiantou que o Bilhete Único Diário será mais caro do que o comum, que custa R$ 3 e permite quatro viagens no período de até três horas. "Senão, não faz sentido."

A primeira categoria temporária de Bilhete Único, a mensal, promessa de campanha de Fernando Haddad, foi implementada no fim de novembro. A semanal entrou em vigor no dia 5 do mês passado.

Fim de semana. Outra modalidade que integrará o catálogo será o Bilhete Único Fim de Semana. A novidade foi anunciada em entrevista ao Estado ontem, após uma palestra de Tatto no Instituto de Engenharia, na zona sul da capital. "Vai ter também o (bilhete) do final de semana, mais para a frente. Pega o sábado e o domingo."

Segundo ele, a ideia com esse novo bilhete, que ainda não tem data para sair do papel, é estimular as pessoas a procurar programas de lazer em seus dias de folga, pagando uma tarifa fechada para viagens ilimitadas nos dois dias. Já é oferecido nos domingos e feriado o Bilhete Único Amigão, que permite fazer quatro viagens de ônibus em um período de oito horas pagando R$ 3.

EMTU. Tatto ainda defendeu que o Bilhete Único funcione nos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), do governo do Estado. "Se o valor (das tarifas) é diferenciado, a tecnologia diferencia. Tem de integrar, porque, do jeito atual, está errado."

Atualmente, somente Metrô e CPTM aceitam o Bilhete Único. A EMTU, também gerenciada pelo governo do Estado, trabalha com cartão próprio, o Bilhete Ônibus Metropolitano (BOM). Segundo a assessoria de imprensa da EMTU, as tecnologias do BOM e do Bilhete Único "já são integradas, por meio do Transferidor de Direito de Integração nos Terminais Sacomã e Grajaú".