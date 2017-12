Bilhete Único Diário custará até R$ 24

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

Atualizada às 22h19 SÃO PAULO - O Bilhete Único Diário, que deve ser lançado no dia 19 na capital paulista, como antecipou o Estado, custará R$ 10 - cerca de três vezes o valor de uma passagem do Bilhete Único Comum, vendida por R$ 3.

Se o passageiro quiser acesso não só aos ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans), mas também ao Metrô e à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a modalidade diária custará mais do que o quíntuplo: R$ 16.

O usuário que não se cadastrar na SPTrans pagará mais caro pelo mesmo serviço. Para o passageiro que comprar o Bilhete Único Diário sem preencher o cadastro, a versão do cartão só para um modal custará R$ 15.

A modalidade integrada (ônibus mais metrô e trem) será vendida por R$ 24. O benefício só valerá para quem fizer mais do que oito viagens por dia de ônibus com o Bilhete Único Comum, que pode ser usado até quatro vezes durante três horas. Os valores foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 9, pela SPTrans.

Em entrevista ao Estado nesta quinta, o secretário municipal dos Transportes, Jilmar Tatto, afirmou que o início da versão diária coincide com os dez anos do Bilhete Único, lançado em 18 de maio de 2004 na gestão Marta Suplicy (PT)

O Bilhete Único Diário permitirá viagens ilimitadas em um período de 24 horas após o primeiro uso.

Semanal. No caso do Bilhete Único Semanal, a segunda modalidade de cartão temporal lançada pela gestão Fernando Haddad (PT), a Prefeitura também passará a vender uma versão para quem não tiver se cadastrado no site da SPTrans.

O preço do cartão será de R$ 75 - 56% mais caro do que a versão para quem se cadastrar, vendida por R$ 48. Os cartões que não exigem cadastro têm como foco passageiros eventuais, como turistas.