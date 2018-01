Bilhete metropolitano sai ainda neste ano Usuários de ônibus da EMTU e de trens da CPTM e Metrô vão contar com o Bilhete Integrado Metropolitano ainda neste ano, informou ontem a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Metropolitano. Data de instalação e valores descontados na troca de transportes ainda estão em definição, mas já se sabe que o primeiro terminal a adotar o sistema será a Estação Palmeiras-Barra Funda, do Metrô. A integração com ônibus municipais não será liberada nesta fase.