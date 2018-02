Bilhete intermunicipal é aceito em mais 8 estações Passageiros já podem usar o Bilhete Ônibus Metropolitano (BOM) em mais dez estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O cartão foi criado para as linhas de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo e o objetivo da medida é facilitar a integração entre os diferentes meios de transporte. O uso do BOM, no entanto, não dá desconto - como acontece com o bilhete único.