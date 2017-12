Bilhete é achado entre destroços de avião Entre os destroços do avião anfíbio que caiu anteontem em Sorocaba, os bombeiros acharam um bilhete da filha do copiloto Fernando Bondezan Albuquerque, de 34 anos, morto no acidente, com a mensagem: "Volta logo, papai". Escrito pela mulher do aviador, o bilhete trazia ainda uma declaração de amor: "Obrigada por ser esse grande homem, esse pai maravilhoso. O marido que sonhei!". Ele estava na carteira do copiloto e foi entregue à família. O piloto Cauan Michelino também morreu.