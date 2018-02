Bilhete da EMTU será usado como cartão de débito

O cartão BOM (Bilhete do Ônibus Metropolitano), utilizado no transporte público da Região Metropolitana de São Paulo, passará a funcionar como uma espécie de cartão de débito até outubro. O sistema será pré-pago e terá a bandeira Mastercard. A Prefeitura estuda sistema parecido para o Bilhete Único.

Cerca de 4 milhões de pessoas utilizam o cartão, que é aceito em ônibus intermunicipais, estações de metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Para aderir ao sistema pré-pago, denominado BOM +, será cobrada uma taxa única, de R$ 9,90.

"É igual a um cartão de débito para, a princípio, um público não bancarizado", afirma Mauro Borges Freddo, diretor da Promobom Autopass, empresa que administra o cartão BOM.

A princípio, o cartão não permitirá parcelamento. No entanto, será possível fazer saques e compras em toda a rede que aceita Mastercard, incluindo pela internet. De acordo com a empresa que administra o BOM, os usuários terão de pagar pelos pacotes de serviços. Boa parte dos valores, no entanto, deve ser revertida em créditos de telefone celular.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os cartões poderão ser carregados em estabelecimentos conveniados, como bancos, lotéricas e pequenos comércios. A expectativa é de que se inicie o projeto com mais de 10 mil pontos de recarga.

O valor depositado como crédito de transporte não poderá ser gasto em compras. No entanto, o dinheiro do pré-pago poderá ser convertido para o uso no transporte público.

A ideia é que, assim que o serviço se consolidar, o cartão comece a ganhar mais funções. Entre elas, o acúmulo de pontos que podem ser revertidos em vantagens, como funciona no sistema dos cartões de crédito.

A princípio, o público-alvo do cartão é de 10% dos usuários do sistema BOM.

O programa deve ser apresentado hoje, durante a Feira Transpúblico, realizada no Transamérica Expo Center.

O secretário municipal de Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto, afirmou que pretende aumentar as funções do Bilhete Único. Ele quer que o cartão possibilite que as passagens sejam cobradas diretamente em conta bancária.