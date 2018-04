Bilbao, da crise da indústria a exemplo para o mundo O enredo é conhecido, mas raramente com um final tão feliz. Nos anos 80, a espanhola Bilbao viu suas indústrias fecharem as portas, deixando fábricas e galpões vazios e 25% da população sem emprego. Mais de duas décadas depois, a cidade do País Basco tornou-se exemplo de transformação urbana bem sucedida.