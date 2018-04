Bikes novas e modernas aderem à onda retrô

Os novos modelos nostálgicos têm cores sóbrias. Branco, preto e dourado são as mais recorrentes. Alguns vêm com cestas para compras e protetor de corrente - velho acessório, que impede que o tênis e a roupa fiquem sujos de graxa. É o caso da Baloon (a partir de US$ 1.795), a bicicleta inglesa masculina da Velorbis que ainda vem com farol e buzina. Há detalhes quase imperceptíveis, como os da vintage Skulls (R$ 2.200), da californiana artesanal Nirve, que vem com caveirinhas tapando os bicos das rodas.

Sucesso de venda e de público dos anos 1980, a Caloi 10 também voltou com tudo. A primeira experiência da marca que indicou a tendência retrô foi há dois anos, quando foi escolhida como produto ícone e símbolo da comemoração dos 110 anos da empresa. "Lançamos uma edição limitada totalmente retrô que só foi vendida no site. As 50 unidades de Caloi 10 esgotaram em três dias sem qualquer anúncio", diz Fábio Teixeira, gerente da empresa. Depois, foi lançada uma na cor preto fosco, que dá impressão de aveludado. Apesar do estilo retrô, tem quadro de alumínio e 12 velocidades. De todas as citadas, é a opção mais em conta - R$ 799. / V.F.

ONDE: (CALOI 10) WWW.CALOI.COM OU SAC 0800 - 7018022; SKULLS: RUA VIEIRA DE MORAES, 1.728, CAMPO BELO, TEL.: (11)5091-2893; WWW.VELORBIS.COM.