Bijou foi o primeiro cinema da cidade

"Cinematographo falante! A grande novidade da época, a última perfeição, a illusão completa por meio do phonographo. Vistas animadas de grande duração em cores", dizia o anúncio publicado no Estado em 17 de março de 1905. A era dos cinemas chegou pela empresa Richebourg, do espanhol Francisco Serrador. Detentora de um amplo acervo, a empresa apresentava, em diversas exibições, uma variedade de filmes até então jamais vista em São Paulo. O paulistano conheceu o cinema como espaço físico permanente em 1907, com a inauguração, na Avenida São João, do Bijou-Theatre.

História: cinemas funcionavam em galpões e filmes chegavam ao público por meio das exibições ambulantes