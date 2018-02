Bigode na boca de urna

Os republicanos ainda comemoram nos EUA o apoio de Hugo Chávez a Barack Obama, em quem o presidente da Venezuela declarou que votaria se fosse eleitor americano.

Full time

Que diabos Ronaldo Fenômeno faz além de dieta e exercícios - só numa partida de golfe ele gastou cinco horas de seu dia - desde que entrou no Medida Certa do Fantástico? Será que lhe sobra tempo para comandar o Comitê Organizador da Copa ou a Fifa vai precisar adiar a competição para 2015?

Nada é pra já!

José Dirceu está nervoso à toa! Desde ontem, e até depois das eleições, ninguém pode ser preso no Brasil.

Azarão

As obras de duplicação da Régis Bittencourt correm por fora na disputa pelo prêmio "Notícia Enguiçada do Século". Tem velhinho no júri que ainda era solteiro quando ouviu falar pela primeira vez na reforma da "Rodovia da Morte".

Bailinho no saguão

Contanto que não seja de uso exclusivo dos funcionários da Infraero, a ideia de contratação de um curso de dança de salão no Aeroporto de Congonhas pode ser boa para combater o tédio dos passageiros na fila do check-in, né não?

Dr. Zinho

Pelo pouco que conhece de psicologia, o diretor de futebol Zinho, do Flamengo, diagnosticou que o Imperador Adriano está cheio de minhoca na cabeça!

Impressionante o que tem de gente em São Paulo que nas últimas horas decidiu votar em Levy Fidelix.

O lendário candidato do PRTB a prefeito ganhou simpatizantes às pencas depois que conseguiu melar na Justiça o debate previsto para amanhã na Globo.

Graças a ele, que depois disso já teria mais eleitores que fios de bigode, todo paulistano será poupado nesta quinta-feira de chatice maior ainda do que a esperada para o jogo da seleção, hoje à noite, logo depois de Avenida Brasil.

Diante da liminar que garantiu ao "pai do Aerotrem" participação no debate - com direito à companhia de Carlos Giannazi (PSOL) e o escambau -, a Globo tomou a sábia decisão de cancelar o encontro que, em tese, pretendia realizar com fragmentos de discursos vazios dos outros seis candidatos à frente nas pesquisas.

No fundo, no fundo, foi bom para todo mundo! O formato atual dos debates é amarrado de um jeito para dar nó em qualquer tentativa de discussão inteligente na TV.

Russomanno, Serra e Haddad devem ter lamentado em público o desencontro, mas estão decerto aliviados com o inesperado desfecho da campanha. Também eles devem a folga na agenda de amanhã ao Levy! Grande Fidelix!

Pai Pagodinho

Zeca Pagodinho disse em entrevista a Cissa Guimarães no programa Viver com Fé (GNT) que ele é, além de médium, vidente. Quando bebe umas e outras, então... Pergunta só ao

Arlindo Cruz!