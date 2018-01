Fachada do Teatro Cultura Artística, no centro de São Paulo

Na fachada do Teatro Cultura Artística desde a sua inauguração, em 1950, o painel Alegoria das Artes escapou ileso das chamas que consumiram a casa, em 2008. A partir desta terça-feira, 29, quem passar pelo local (Rua Nestor Pestana, 196) vai poder conferir o trabalho de restauração da obra, que mede 48 por 8 metros e é o maior mosaico da lavra de Di Cavalcanti (1897-1976).

Isso não significa, é claro, que todo mundo será convidado a dar uma de alpinista urbano e escalar a fachada. Os tapumes da obra terão uma exposição multimídia - contando a história do teatro - e estão previstos monitores LCD para mostrar a atuação dos restauradores. Duas câmeras serão instaladas no painel e captarão, em tempo real, as intervenções dos especialistas. Outras duas registrarão as atividades da oficina onde o material de trabalho é preparado.

Mas se o "Big Brother da restauração" não for suficiente, os mais curiosos poderão agendar visitas guiadas à obra. Tais oportunidades devem acontecer uma vez por mês e precisam ser marcadas pelo telefone (11) 5083-4360.