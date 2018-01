BID libera R$ 2 bilhões para o Trecho Norte

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vai emprestar R$ 2 bilhões ao governo de São Paulo, que deverão ser investidos no Trecho Norte do Rodoanel. O trecho ainda receberá verba federal e da iniciativa privada para complementar o investimento. Trata-se da fase de maior dificuldade ambiental do projeto de 171 quilômetros do anel viário de São Paulo, por conta da proximidade da serra. Em 1997, o governo do Estado lançou a proposta em execução.