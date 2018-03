BID libera R$ 1 bi para estradas e região serrana

O governador do Rio, Sérgio Cabral, obteve do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) a liberação de R$ 1 bilhão para estradas e recuperação da região serrana do Estado. O anúncio foi feito ontem, em almoço com o presidente do BID, Luis Alberto Moreno, em Washington (EUA). Esse foi o primeiro compromisso da missão liderada por Cabral, que segue até o dia 6 com o objetivo de atrair investimentos para o Estado, além de promover intercâmbio de experiências nas áreas de Saúde, Educação e Esportes.