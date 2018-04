Bicheiro Anísio, patrono da Beija-Flor, é preso

A prisão aconteceu quase um mês após a Operação Dedo de Deus da Polícia Civil, deflagrada para prender 60 contraventores. Anísio teve a prisão decretada na época, mas seus advogados conseguiram um habeas corpus. Na segunda-feira, o desembargador Paulo Rangel revogou a liberdade de Anísio, de Luiz Pacheco Drummond, Luizinho Drummond, patrono da Imperatriz Leopoldinense, e de Hélio Ribeiro de Oliveira, o Helinho, da escola de Samba Grande Rio.

Com diagnóstico de arritmia cardíaca, Anísio ficará preso no Hospital Psiquiátrico Penal, em Bangu, na zona oeste. Ele foi detido quando deixava um laboratório de exames médicos.

Anísio estava em um carro Sandero acompanhado pelo policial civil Pedro Cardoso Almeida, irmão de Paulo Cardoso de Almeida, ex-presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesa). O policial estava armado com uma pistola oficial e dois carregadores. No carro estava um homem identificado como Maurício Oliveira, também indicado por formação de quadrilha armada. Os três levavam no veículo R$ 7.698 e US$ 180 em espécie.