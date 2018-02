Biblioteca Nacional tem protesto contra más condições

Dezenas de servidores da Biblioteca Nacional, no Rio, aproveitaram ontem o horário do almoço para denunciar as condições precárias de funcionamento do prédio da instituição, inaugurado em 1910. Eles protestaram vestidos com fantasias de diabo e balançando leques na escadaria da instituição, em alusão ao calor "infernal" no ambiente de trabalho e pesquisa. Faixas criticavam as condições de segurança do prédio e pediam a intervenção do Ministério da Cultura.

"A biblioteca está em risco. Nada mudou desde o vazamento que ocorreu em maio no armazém de periódicos", afirmou Lia Ramos Jordão, vice-presidente da Associação dos Servidores da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Ela diz que as "condições precárias são resultado de muitas décadas de deterioração."

Lia afirma que a maior parte da biblioteca está funcionando sem sistema de refrigeração. Segundo ela, estão com ar-condicionado apenas os setores de digitalização e dois outros no mezanino do quinto andar.

Em nota, a Fundação Biblioteca Nacional disse que mantém permanente monitoramento de temperatura das áreas com guarda de acervo. "Além disso, a FBN informa que a reforma do sistema complementar de ar-condicionado foi concluída em 17 de novembro e desde então está em fase de teste."

Funcionária desde 1990, a bibliotecária Suzana Martins, que trabalha com acervos raros, afirmou que a Real Biblioteca de d. João VI, maior coleção de livros raros da América Latina, corre perigo nas atuais condições em que é guardada. "Há obras dos séculos 17 e 18 definitivamente destruídas por causa da falta de manutenção e de uma política de conservação. É uma grande ameaça à nossa cultura."

Grade. No protesto, faixas denunciavam o desabamento de uma grade no quinto andar, no dia 11. No comunicado, a fundação afirma que os técnicos de arquitetura e de segurança da FBN constataram que o incidente foi pontual e não há nenhum tipo de risco para o acervo ou para as equipes.