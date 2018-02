Biblioteca foi planejada como modelo

Atualmente considerado um dos arquitetos mais premiados do País, Dante Della Manna já foi professor de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, onde se formou em 1978, e professor visitante da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo, onde lecionou sobre espaços corporativos e sua relação com o desenvolvimento do trabalho.

Também bastante premiado e professor, com diversas publicações em livros, revistas e artigos, Marcelo Aflalo é sócio fundador da Associação dos Designers Gráficos (ADG) e da Univers Arquitetura e Design. Formado pela Universidade de São Paulo (USP), em 1978, também é designer e artista gráfico com mestrado em Design Gráfico pela The School of the Art Institute of Chicago. O projeto conta com a parceria da Aflalo e Gasperini. / ALINE VIEIRA COSTA, ESPECIAL PARA O ESTADO