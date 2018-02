Biblioteca foi obra de 20 arquitetos O escritório paulistano de arquitetura Aflalo & Gasperini levou oito meses para conceber o projeto da mais moderna biblioteca do Estado: a Biblioteca de São Paulo, inaugurada em fevereiro de 2010 no Parque da Juventude, na zona norte, no mesmo endereço onde ficavam os pavilhões da Casa de Detenção do Carandiru.