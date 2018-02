Biblioteca e teatro devem sair do quarteirão do Itaim Os projetos da Prefeitura de transferência de áreas municipais para a iniciativa privada estão ficando marcados por mudanças no discurso oficial. Em relação ao quarteirão do Itaim-Bibi, uma das 20 áreas colocadas à disposição do mercado, a Secretaria Municipal de Cultura afirma agora que "a tendência é que os equipamentos sejam transferidos" do terreno de 20 mil m2, citando a biblioteca e o teatro administrados pela pasta.