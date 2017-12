BH: juiz vetou cerimônia marcada para ontem A funcionária pública Ilda (nome fictício) já convivia havia seis anos e meio com sua companheira em Belo Horizonte quando um juiz de paz se negou a realizar o seu casamento marcado para ontem. Ela havia dado início ao pedido em abril e estava com tudo organizado para oficializar a relação. Mesmo depois do aval do juiz de Registros Públicos, o oficial deu a notícia no dia 2 de que não faria a celebração.