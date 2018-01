Betoneira tomba e bate em ônibus e van escolar em Guarulhos

O Corpo de Bombeiros informou que na verdade 16 pessoas tiveram ferimentos leves por causa do acidente que envolveu um caminhão betoneira, uma van escolar e um ônibus no início da tarde desta segunda-feira, 17. A informação anterior era de que 10 pessoas haviam ficado feridas.

O caminhão tombou na Avenida Monteiro Lobato, esquina com a Avenida Otávio Braga de Mesquita, em Guarulhos, na Grande São Paulo, colidindo com o ônibus da viação Internorte, que bateu na van do Externato de Educação Infantil Santa Rita. A Secretaria Municipal de Trânsito informou que a van é particular e está em situação regular.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e nove pela corporação. Os feridos foram levados para os hospitais Geral e Municipal de Guarulhos, Bom Clima, Carlos Chagas, Hospital Municipal da Criança, de Urgências e para a Policlínica Paraíso. Entre os socorridos estão uma menina de 6 e um homem de 70 anos. A maioria das vítimas já recebeu alta.

