Beto Barbosa diz ser vítima de confusão que o levou para delegacia em SP

SÃO PAULO - O cantor Beto Barbosa diz ser "vítima" da confusão na madrugada desta quinta-feira, 8, que acabou na delegacia por causa de uma suposta briga com uma amiga. "Fui vítima e estou sendo acusado", afirmou o artista em nota. Ele acabou no 27.º Distrito Policial (Campo Belo), na zona sul paulistana, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

Segundo o cantor, famoso pelas lambadas Adocica e Preta, a confusão aconteceu porque ele encontrou a amiga, que era sua hóspede, com seu carro e uma mala, depois dos dois se separarem em uma boate. Barbosa diz que ele chamou a PM e, com os policiais, todos foram ao apartamento do cantor.

O apartamento estava aberto e, ainda de acordo com a narrativa do cantor na nota, ele pediu uma perícia do imóvel aos policiais, que foi negada.

Por causa da confusão, todos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos e liberados nesta manhã. Segundo o comunicado, Beto não percebeu danos no carro ou no apartamento e nem agrediu a mulher.

BO. Em depoimento registrado em boletim de ocorrência no 27° DP, Barbosa disse ter visto a hóspede com sua mala e R$ 1.500 e, por isso, a discussão começou. Já a mulher disse que foi ao apartamento para retirar seus pertences e que foi agredida pelo cantor com um puxão no braço.