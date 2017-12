Bertioga terá shows para todos os gostos neste fim de semana

Os turistas que aproveitam a temporada de verão em Bertioga, no litoral sul do Estado, também podem se divertir com a programação de shows gratuitos promovidos pela prefeitura. Dando continuidade à programação cultural "Verão Bertioga é Show", da Secretaria de Turismo de Bertioga, as próximas apresentações serão de grupos de forró e pop rock, na Praia da Enseada, próximo a Casa da Cultura, na sexta, 16, e sábado, 17. Veja também: Teatro é opção de lazer no Guarujá Seus pés também merecem descanso Os shows dos grupos Bonde do Forró e Ampdrive terão início a partir das 21 horas. A programação prossegue até o dia 31 de janeiro, sempre às sextas e sábados. Também neste fim de semana, o Duo Brasilis, do clarinetista Daniel Oliveira e do pianista Fernando Reis, vai se apresentar a partir das 20 horas, na Casa da Cultura de Bertioga. A apresentação faz parte do projeto Música é Cultura, desenvolvido pelo Sesc em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Bertioga. A dupla levará o melhor da música popular e erudita para o espaço cultural. Os shows acontecem todos os sábados, a partir das 20 horas. No próximo dia 24, "Duo Por Elas" com canções eruditas e popular tocadas em flautas transversal e piano. Já no próximo dia 31, a soprano Regina Ayres e a tecladista Priscila Paes, o melhor da Música Popular Brasileira (MPB) para a Casa da Cultura. O espaço fica na Av. Thomé de Souza, 130, no Centro. Mais informações pelo telefone 3317-4060.