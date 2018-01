Bertioga pode ter telefonema local para a Baixada

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) poderá transformar de interurbanas para locais as ligações telefônicas entre Bertioga e as demais cidades da Baixada Santista, no litoral paulista.

O fim da cobrança de tarifa interurbana para ligações dentro da Baixada Santista é uma reivindicação da população de Bertioga, único município da Baixada onde ocorre as ligações são tarifadas. Atendendo pleito do deputado Fausto Figueira (PT), a Telefonica encaminhou à Anatel requerimento solicitando a mudança no tratamento das ligações, feitas pelo código 13 da cidade de Bertioga.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O diretor de Assuntos Institucionais da Telefonica, Victor Olszenski, informou ao parlamentar que o requerimento foi encaminhado à Superintendência de Serviços Públicos da Anatel. Segundo ele, antes de aprovar o pedido, a Anatel terá que acertá-lo com as outras operadoras de telefonia fixa. Victor não soube precisar um prazo.