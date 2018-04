Bernardo foi o 1º flagrado O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, foi fotografado pelo Estado no dia 9 deste mês, em Brasília, na sexta aula do programa de reciclagem para motoristas com carteiras apreendidas. Bernardo está há dois anos sem habilitação e aproveitou as férias para fazer o curso. O ministro das Comunicações reconhece que suas infrações são principalmente por excesso de velocidade e falar ao celular enquanto dirige.