Benigno com aspas

Em Belo Horizonte, onde me criei, saliência era outra coisa. Este menino está muito saliente, dizia minha mãe se eu me mostrava por demais exibido. Custei a saber que a palavra designa também certo tipo de assanhamento, nos casos que, além de saliências, envolvem reentrâncias.

O frei Benigno, que tive a infelicidade de ter como confessor na puberdade, também não sabia. Pelo menos punha a questão em outros termos: pecou contra a castidade? Quantas vezes? Embora eu me confessasse todos os domingos (durante a missa, para que não houvesse tempo de pecar antes da comunhão), tinha sempre uma cifra de dois dígitos em meu prontuário espiritual. Sozinho ou acompanhado? - esmiuçava o padre, que, ao contrário do confessor do Ney, nunca se interessou em saber se com menina ou menino. Minhas respostas pareciam cair em seus ouvidos como chumbo derretido, pois a cada uma se seguia um gemido, de modo a deixar claro que meus pecados eram adagas em brasa a trespassar o coração do Criador, ali representado pelo frei Benigno.

Não o escolhi. Dos padres da igreja do Carmo, era quem mais frequentemente ocupava o confessionário. Talvez porque, velhinho, já não desse conta de rezar missa sem atrasar a seguinte. Eu torcia para que fosse outro o interlocutor quando se abrisse a janelinha. A treliça não deixava ver a cabeça branca, os olhos azuis e a pele muito alva de seu rosto, sob a qual finíssimos vasos sanguíneos estampavam um rendilhado rubro. A esperança evaporava quando a mim chegavam aquele hálito ruim e a voz tão débil que parecia prestes a se apagar - em chocante contraponto com a acidez e o peso das ameaças que o frei Benigno despejava sobre o confidente. O Inferno seria pouco para mim.

E tome penitência, em doses cada vez maiores. Dez padres-nossos e dez ave-marias. Depois, todo um terço, que em pouco tempo inchou para "um terço com muita devoção", na suposição talvez de que o da semana anterior fora rezado sem devoção alguma, mecanicamente, a cabeça quem sabe mais ligada no futebol da tarde, para não imaginar dispersão ainda mais pecaminosa. Ou simplesmente seria como essas comidas que podem vir com ou sem molho?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fato é que um dia o confessor - já àquela altura, a meus olhos, no mínimo "Benigno", assim com aspas, tamanho o mal que me fazia - deu de prescrever nada menos de um rosário, com seus três intermináveis terços. Com muita devoção, daí a pouco. Por mais que a reza galopasse, não dava para liquidar tão obesa fatura antes da comunhão, a menos que começasse eu próprio a recorrer às aspas, a um idem ibidem que o Senhor por certo não aceitaria como paga.

Que fazer?, diria Lênin. Passei a ir até onde desse e a comungar por conta, deixando o resto para rezar mais tarde. O que, evidentemente, jamais acontecia. Comecei a anotar as penitências faltantes num caderninho, para não esquecer e deixar claro para Deus onisciente que eu não pretendia dar calote na dívida espiritual. Desse pecado não poderia ser acusado. Devo, não nego. Inadimplente, porém correto. Mas haja caderninho.

Até o dia (já contei isso?) em que, como um país do Terceiro Mundo, não tive saída senão chutar o santo balde e declarar moratória. Me dei por suficientemente rezado, e até mais do que isso: cheguei à conclusão de que rezara muito mais do que teria sido necessário para purgar meus inocentes, quase veniais pecados, praticados, afinal, com a atenuante de uma triste solidão. Se assim foi, passara eu de devedor a credor, com direito, por que não?, a queimar a sobra com mais pecado, se possível a dois, até fechar as contas. Queimei também os caderninhos, mas, tantas décadas depois, creio que naquele deve/haver ainda tenho o que gastar. Estou aberto a sugestões.