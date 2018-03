Benefícios e cuidados

Têm diferentes gradações de resistência e pegadores adequados para mãos e pés. Trabalham alongamento e força de todos os grupos musculares. É preciso verificar a extensão adequada à altura e iniciantes devem optar pelas que proporcionam exercícios mais leves. As da marca Thera-Band, mais tradicional, saem por R$ 29,90.

Bola

A bola vem com uma bomba e pode ser guardada vazia. A de 55 centímetros de diâmetro é indicada para quem tem menos de 1,70 metro de altura; a intermediária, com 65 cm de diâmetro, para praticantes de 1,70m a 1,80m. Para os mais altos, o adequado é se exercitar com a bola de 75 centímetros de diâmetro. Custam a partir de R$ 115.

Tatame de EVA

São melhores do que os colchonetes, que costumam deslizar no chão durante os exercícios, tirando a estabilidade, e não comportam pessoas mais altas ou corpulentas. O tatame é vendido em placas de 50 centímetros, que têm encaixes. Cada um sai, em média, por R$ 5,60.

Pesos

A caneleira é boa para treinar pernas e glúteos. O par custa a partir de R$ 39. Já kits com cinco pares de pesos de mão para exercitar membros superiores custam a partir de R$ 270.

Bicicleta

Deve ter um sistema eletrônico de ajuste. Analise o conforto do selim e, de preferência, faça o "test drive". As bicicletas horizontais são mais confortáveis. Uma dessas custa, em média, R$ 4,5 mil.

Esteira

Uma boa esteira também precisa de painel eletrônico e amortecedores. Veja se o espaço para caminhar ou correr tem cerca de 50 centímetros de largura e mais de 1,40m de comprimento. É importante ter sistema de inclinação da pista, medidor de batimentos cardíacos e velocidade máxima de aproximadamente 18 km/h. Um aparelho desse tipo sai por cerca de R$ 7 mil. Não compre sem testar.