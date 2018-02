Bem-vindo O Parque Ibirapuera tem a maior lotação da cidade. Aos domingos, dia mais cheio, o número de visitantes alcança os 130 mil. Durante a semana, são 20 mil. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, que administra o parque, muitas solicitações chegam dos usuários, mas elas não são contabilizadas. A equipe garante que mantém uma boa relação com todos os frequentadores.