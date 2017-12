Beltrame rebate declaração de Maria do Rosário O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, rebateu a declaração da ministra da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República, Maria do Rosário, de que policiais militares seriam os principais suspeitos pelo desaparecimento do pedreiro Amarildo Dias de Souza.