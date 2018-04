Beltrame depõe como testemunha na PF O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, prestou depoimento ontem como testemunha da investigação da Polícia Federal sobre a suspeita de vazamento de informações pelo delegado Allan Turnowski, ex-chefe da Polícia Civil do Estado. Beltrame reafirmou à PF que não havia passado informações a Turnowski sobre a realização da Operação Guilhotina, que determinou a prisão de 45 pessoas - incluindo 32 policiais civis e militares. Turnowski foi indiciado na quinta-feira sob suspeita de ter avisado o inspetor Christiano Fernandes - preso dia 12 - sobre as investigações.