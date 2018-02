''Beirutaço'' por lanchonete reúne 300 pessoas

"Comecei a conversar com os garçons e eles me disseram que o lugar poderia fechar. Não acreditei", disse Léo Coutinho, habitué que ajudou a organizar o evento pelo Facebook. "É emocionante ver esse tipo de manifestação. Acontece que ainda não se sabe se vão fechar mesmo. Tenho contato até 2012", disse o dono do local, Roberto Frizzo.

A possibilidade de fechamento do Frevo indignou até quem não nasceu em São Paulo. Ou no Brasil. O consultor Duncan Scott Lawrie, de Londres, não se conformava. "Isso é uma tragédia."