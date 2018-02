'Beirutaço da Resistência' defende lanchonete

Parte da memória afetiva de muitos paulistanos, o Frevinho está no local desde 1956. "Lembro de quando meu pai veio com minha mãe e comigo aqui para mostrar o ponto que havia alugado", diz o empresário Roberto Frizzo, de 66 anos, dono do local. Ele diz que não faz parte da organização do evento. "É um carinho dos clientes. Talvez eu passe no final." Entre os frequentadores estão o chef Alex Atala e o vice-governador Guilherme Afif Domingos.