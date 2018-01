Nessa época o traficante estava preso em Bangu 1, na zona oeste do Rio, e teria ordenado as mortes por telefonema feito através de celular.

A audiência no 4º Tribunal do Júri começou às 15h, sob forte esquema de segurança. Ao rever familiares, Beira-Mar acenou e mandou beijos, e por isso foi repreendido pelo juiz. A sentença deveria sair no início da madrugada de hoje. / FÁBIO GRELLET