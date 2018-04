Beija-Flor vai homenagear Roberto Carlos no carnaval 2011 A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis decidiu homenagear o cantor Roberto Carlos no carnaval do ano que vem. Com o enredo "A simplicidade de um rei", vai mostrar na Marquês de Sapucaí seus 50 anos de carreira. O cantor já havia sido tema de enredo da escola Unidos do Cabuçu, em 1987.