Beco do Batman é atração turística na Vila Madalena

A tradição de estampar os muros das ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena, começou na década de 1980, quando um grafiteiro desenhou sua versão do super-herói ‘Batman’ em uma das paredes. Muita gente achou a ideia divertida, e então, a cada dia, apareciam desenhos novos, geralmente feitos por estudantes de artes plásticas, com influência cubista e psicodélica.

Assim surgiu o Beco do Batman, uma galeria de grafite a céu aberto no coração da ‘Vila Madá’. Próxima à estação Clínicas do Metrô, a galeria é formada por ruas estreitas e, por isso, deve ser visitada a pé ou de bicicleta.

Atualmente, as paredes das ruas são preservadas pela própria comunidade e seus desenhos são feitos por artistas renomados, o que torna as paredes cada vez mais disputadas. O Beco tornou-se um ponto turístico obrigatório para os amantes das artes urbanas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É interessante notar que os desenhos são constantemente renovados, de modo que cada visita se transforma em uma nova experiência. Uma nova pintura é sempre encontrada no local, o que faz com que o visitante retorne mais de uma vez para apreciar as obras.

Informações:

Beco do Batman

Rua Gonçalo Afonso e Rua Medeiros de Albuquerque – Vila Madalena