Bebedouro vai multar em R$ 50 quem desperdiça água Vereadores de Bebedouro, no interior de São Paulo, aprovaram anteontem lei que pune em R$ 50 quem for pego lavando calçada, veículo ou enchendo piscina. Em fevereiro, a cidade decretou racionamento, posteriormente suspenso. Hoje, o reservatório que abastece a cidade está 60 centímetros abaixo do normal.