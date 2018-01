Bebê sai da escola com fraturas e hematomas Quando foi pegar Henrique, de 9 meses em uma escola de educação infantil em São Paulo, na tarde de sexta-feira, Valéria Ramos Seraphim Lombardi percebeu que o filho apresentava hematomas no rosto e fraturas na perna e no braço. O bebê está internado no Sabará Hospital Infantil, em Higienópolis, zona oeste. O pai, Alexandre Lombardi, registrou boletim de ocorrência no 52.ºDP, do Parque São Jorge. Até a 1h30 de ontem, a mãe ainda estava no hospital acompanhando o filho, que passa bem.