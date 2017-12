Bebê resgatado por helicóptero vai entrar na fila de transplante

O bebê de oito meses resgatado na noite de terça-feira, 27, por um helicóptero Águia da Polícia Militar, passou a noite no Hospital A.C. Camargo, no centro de São Paulo. Jessica Inácio de Souza, que sofre de problemas no fígado, precisou ser resgatada pois a ambulância em que era transportada quebrou na Rodovia Fernão Dias, na altura de Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, ela vinha de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, para uma consulta marcada às 9h30 desta quarta-feira, 28, no próprio hospital. Porém como ficou parada no trânsito, foi imediatamente encaminhada para lá, onde constataram que ela passa bem e seu estado de saúde é estável. Às 9h30, a menina passou pela consulta com a pediatra especializada em hepatologia Gilda Porta, que informou que ela vai entrar na fila de espera para um órgão compatível com seu tipo sanguíneo: O positivo. A garota e sua mãe, Odeia Inácio de Souza, devem ficar hospedadas na casa de apoio Renascer, na Penha, zona leste de São Paulo.