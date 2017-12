Bebê que sofreu queimaduras em creche tem alta em SP

A menina teve queimaduras de primeiro e segundo graus. A mãe da criança afirmou que deixou a filha no local às 7h30 do dia 7 deste mês. Duas horas depois, ela recebeu uma ligação da diretora informando sobre o ocorrido. A garota teve as pernas e as partes íntimas lesionadas. A mãe da menina registrou boletim de ocorrência por lesão corporal culposa - sem intenção de ferir.

A responsável pela creche disse que um eletricista fazia uma manutenção no local no momento do acidente. A água do chuveirinho teria ficado muito quente, provocando as queimaduras na pele da criança. A Secretaria da Educação instaurou sindicância para verificar as causas do acidente.