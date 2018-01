Bebê morre em acidente de trânsito na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um acidente na madrugada desta segunda-feira, 17, terminou com um bebê de quatro meses morto, na Marginal do Tietê, no acesso para a Avenida Ermano Marchetti, no sentido Rodovia Ayrton Senna.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, apesar de a cadeirinha para a criança estar no banco de trás, a mãe carregava a criança no colo no momento em que o veículo da família, dirigido pelo pai, bateu de frente com um poste.

O casal foi levado para um hospital com ferimentos leves. Uma lata de cerveja foi encontrada dentro do automóvel da família, mas não é possível afirmar se o motorista estava embriagado ao volante.

O carro trafegava pela pista local da Marginal do Tietê, onde a Prefeitura reduziu a velocidade de 70 km/h para 50 km/h. A medida faz parte do plano de redução de mortos e feridos no trânsito paulistano.

De acordo com estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 1.249 pessoas perderam a vida em acidentes no ano passado. As Marginais contabilizaram um total de 73 mortes.