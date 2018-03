O calor provocou uma tragédia em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Uma menina de 6 meses morreu afogada após cair de cabeça num balde durante a madrugada de domingo. A mãe do bebê, Alexandra da Silva, disse ao Corpo de Bombeiros que colocou o balde no quarto para umidificar o ambiente. Ela adormeceu com a criança no colo e só acordou ao ouvir o barulho da queda. O corpo foi enterrado ontem.