Bebê girafa do Zoológico de São Paulo chamará Jamal

SÃO PAULO - O Zoológico de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 16, que o filhote de girafa será batizado de Jamal. Escolhido através de concurso, o nome era uma das seis opções que foram colocadas para votação.

O novo membro do zoológico nasceu no início de fevereiro e é o primeiro filho do casal Palito e Mel. Os paulistanos puderam votar pela internet e através de uma urna colocada no zoológico.

O nome foi anunciado hoje porque a data coincide com o aniversário do local.