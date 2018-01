Bebê ferido durante protesto na Favela Tiquatira deve ter alta

O bebê de 11 meses que teve traumatismo craniano durante um protesto de moradores na Favela Tiquatira, na zona leste de São Paulo, pode receber alta nesta sexta-feira, 15, do Hospital do Tatuapé. O bebê será submetido a uma tomografia e avaliações médicas e, dependendo do resultado do exame, a criança poderá ser liberada. Na quarta, moradores e policiais militares entraram em confronto após a prisão de um jovem.

Moradores da favela observam carcaça dos veículos queimados no confronto. Foto: Hélvio Romero/AE

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A menina continua em observação e seu quadro é estável, de acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde. Durante o confronto, quatro pessoas ficaram feridas.

O terminou em confronto entre policiais militares e cerca de 150 manifestantes. Quatro veículos - um ônibus articulado, um micro-ônibus, um caminhão e um carro de passeio - foram incendiados na Avenida Gabriela Mistral, paralela à Marginal do Tietê.