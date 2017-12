Bebê engatinha até piscina e se afoga A menina Júlia Barbosa Pinceli, de 1 ano e 3 meses, morreu afogada no começo da noite de sexta-feira, depois de cair em uma piscina no distrito de Potunduva, em Jaú, no centro-oeste paulista. A criança esta sozinha na área da piscina. "Ela foi engatinhando e caiu na água", explicou Michael Bueno de Campos, de 26 anos, soldado da Polícia Militar. Os pais não estavam por perto, segundo informou o militar. Os bombeiros tentaram reanimar o bebê, que chegou sem vida ao pronto-socorro.