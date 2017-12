Bebê é socorrido por helicóptero após pane em ambulância

SÃO PAULO - Um bebê de 7 meses teve de ser levado nesta terça-feira, 27, num helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) para o Hospital Beneficência Portuguesa, na Bela Vista, centro de São Paulo, após a ambulância no qual era transportado sofrer uma pane na altura do Km 90 da Rodovia Fernão Dias, na chegada à capital. Segundo a PM, que foi acionada às 19h12 para atender à ocorrência, a criança veio de Minas Gerais para ser submetida a um transplante de fígado. Por enquanto, não há informações sobre o estado de saúde do bebê.