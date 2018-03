BEBÊ E MÃES RESGATADOS PASSAM BEM Seis horas depois de ser resgatada do meio da enchente de anteontem na Marginal do Pinheiros, C.M.M, de 25 anos, deu à luz no Hospital São Camilo, na Vila Pompeia, zona oeste. Um helicóptero Águia da Polícia Militar (PM) precisou pousar em um trecho da Pinheiros por volta das 16 horas do domingo para resgatá-la. O atendimento inicial da jovem ocorreu na alça de acesso para a Marginal localizada no Parque Oriente.