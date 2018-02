Bebê é encontrado em terreno baldio de Mauá Um bebê recém-nascido foi encontrado na manhã de ontem abandonado em um terreno baldio no Jardim Zaíra, em Mauá, Região Metropolitana de São Paulo. O menino estava dentro de uma mochila, enrolado em um pano, e ainda tinha o cordão umbilical. Por causa do frio, o bebê foi levado Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nardini, mas passa bem.